Kommunalwahl 2025 - Die Kandidat*innen im Überblick
Veröffentlicht: Donnerstag, 28.08.2025 13:01
Sieben Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich der Wahl zum Oberbürgermeister bzw. zur Oberbürgermeisterin. Wir haben ihnen Fragen gestellt und präsentieren euch nun alle Anwärterinnen und Anwärter in alphabetischer Reihenfolge.
Wir haben drei Themengebiete abgefragt und um eine Antwort gebeten, die höchstens 300 Wörter lang ist. Das waren die Fragen:
1. Stadtentwicklung & Wohnen: Wie wollen Sie unsere Stadt in den kommenden Jahren weiterentwickeln – baulich, infrastrukturell und sozial? Welche Schwerpunkte setzen Sie bei Wohnraum, öffentlichem Raum und Stadtgestaltung?
2. Klima & Mobilität: Welche Maßnahmen planen Sie, um die Stadt klimafreundlicher zu machen? Wie wollen Sie den Verkehr der Zukunft gestalten – für Auto, Rad, ÖPNV und Fußgänger?
3. Soziales Miteinander & Teilhabe: Wie fördern Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt, Integration und Chancengleichheit in unserer Stadt? Welche Rolle spielen dabei Kultur, Bildung und Bürgerbeteiligung?
Ein Klick auf den jeweiligen Namen bringt euch direkt zu den Antworten!
Geburtsjahr: 1966
Beruflicher Hintergrund: Unternehmensberater
Parteizugehörigkeit bzw. Unterstützung: FDP
Familienstand: Verheiratet
Geburtsjahr: 1963
Beruflicher Hintergrund: Diplom Laborchemikerin, früher in Forschung und freier Wirtschaft tätig, seit über 30 Jahren bei der Stadt Mülheim an der Ruhr, aktuell Leiterin des Umweltamtes
Parteizugehörigkeit bzw. Unterstützung: Bündnis 90/Die Grünen
Familienstand: Verheiratet, zwei erwachsene Kinder
Geburtsjahr: 1968
Beruflicher Hintergrund: Seit 2020 Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, früher Arbeitsvermittler in Duisburg und Geschäftsführer der CDU in Düsseldorf
Parteizugehörigkeit bzw. Unterstützung: CDU
Familienstand: Verheiratet, zwei erwachsene Kinder
Geburtsjahr: 1958
Beruflicher Hintergrund: Staatsanwalt a.D.
Parteizugehörigkeit bzw. Unterstützung: BAMH (Bürgerlicher Aufbruch Mülheim)
Familienstand: keine Angabe
Geburtsjahr: 1969
Beruflicher Hintergrund: Geschäftsführerin eines Wohlfahrtsverbandes, Diplom-Pädagogin
Parteizugehörigkeit bzw. Unterstützung: SPD
Familienstand: In Partnerschaft lebend, ein gemeinsamer Sohn
Kay-Christian "Shanghai" Löber, der Kandidat von DIE PARTEI, hat auf unsere Anfrage leider nicht reagiert, deshalb können wir euch seine Antworten nicht vorstellen.
Geburtsjahr: 1999
Beruflicher Hintergrund: Verwaltungsbeamter
Parteizugehörigkeit bzw. Unterstützung: Parteilos
Familienstand: Ledig