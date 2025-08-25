Kommunalwahl 2025: Briefwahlbüro öffnet

Der Zugang ist barrierefrei. Wahlberechtigte können dort bis zum 12. September schon vor der Kommunalwahl ihre Stimmen abgeben. Die Öffnungszeiten sind:





Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 16 Uhr

Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr

12. September: 8 bis 15 Uhr





Bislang haben laut Stadt rund 17.500 Mülheimerinnen und Mülheimer Briefwahlunterlagen beantragt. Die Kommunalwahlen und die Integrationsratswahl laufen am 14. September.





Hier gibt es alle wichtigen Infos.