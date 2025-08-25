Kommunalwahl 2025: Briefwahlbüro öffnet
Veröffentlicht: Montag, 25.08.2025 05:23
Heute (25.8.) öffnet bei uns in Mülheim das Briefwahlbüro für die Kommunalwahlen und die Integrationsratswahl. Das Büro liegt im Historischen Rathaus direkt im Eingangsbereich.
Der Zugang ist barrierefrei. Wahlberechtigte können dort bis zum 12. September schon vor der Kommunalwahl ihre Stimmen abgeben. Die Öffnungszeiten sind:
- Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 16 Uhr
- Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr
- 12. September: 8 bis 15 Uhr
Bislang haben laut Stadt rund 17.500 Mülheimerinnen und Mülheimer Briefwahlunterlagen beantragt. Die Kommunalwahlen und die Integrationsratswahl laufen am 14. September.
Hier gibt es alle wichtigen Infos.