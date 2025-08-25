Navigation

Kommunalwahl 2025: Briefwahlbüro öffnet

Veröffentlicht: Montag, 25.08.2025 05:23

Heute (25.8.) öffnet bei uns in Mülheim das Briefwahlbüro für die Kommunalwahlen und die Integrationsratswahl. Das Büro liegt im Historischen Rathaus direkt im Eingangsbereich.

© roibu - Fotolia

Der Zugang ist barrierefrei. Wahlberechtigte können dort bis zum 12. September schon vor der Kommunalwahl ihre Stimmen abgeben. Die Öffnungszeiten sind:


  • Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 16 Uhr
  • Donnerstag von 8 Uhr bis 18 Uhr
  • 12. September: 8 bis 15 Uhr


Bislang haben laut Stadt rund 17.500 Mülheimerinnen und Mülheimer Briefwahlunterlagen beantragt. Die Kommunalwahlen und die Integrationsratswahl laufen am 14. September.


Hier gibt es alle wichtigen Infos.

Weitere Meldungen

Campino kontra Landrat - Musikfestival in Jamel gegen rechts

Panorama Die Toten Hosen und Kraftklub setzen bei dem bekannten Festival in Mecklenburg-Vorpommern ein Zeichen gegen Rechtsextremismus.

Festival "Jamel rockt den Förster"

Verband: Viele Politiker setzen auf klimaschädliche Autos

Politik Die Deutsche Umwelthilfe listet jedes Jahr die Dienstwagen von Spitzenpolitikern auf und kritisiert, dass die Fahrzeuge zu viel CO2 ausstoßen würden.

Dienstwagen von Politikern

Kommunalwahl: Stadt sucht noch Wahlhelfer

Lokalnachrichten In einem Monat (14.9.) laufen bei uns in Mülheim die Kommunalwahlen und die Oberbürgermeisterwahl. Die Stadt ist immer noch auf der Suche nach Wahlhelfern.

skyline