Orientierungshilfe bei zur Kommunalwahl - Neues Tool online

Ähnlich wie das bekannte bundes- und landesweite Tool haben die Macher lokale Parteien und Bündnisse mit Thesen zur Lokalpolitik konfrontiert. Wir können unsere Haltung mit den Antworten der Parteien abgleichen. Am Ende der Befragung spuckt der Kommunalomat ein Ergebnis aus, welche Partei am besten zu unseren Überzeugungen passt. Es gibt auch für jeden Punkt eine ausführliche Info, wie die Parteien und Bündnisse ihre Haltung begründen. Nicht mitgemacht haben die AfD und "Wir aus Mülheim". Sie tauchen deshalb auch nicht in dem Vergleich auf. Die Gestalter des Kommunalomat sagen, dass sie die AfD und "Wir aus Mülheim" mehrfach aufgefordert hätten, mitzumachen. Beide hätten die Frist aber verstreichen lassen. Das Tool entwickelt haben drei Mülheimer Jugendliche. Sie haben sich bei der Ausarbeitung mit dem Stadtjugendring Mülheim und dem Landesjugendring abgestimmt, heißt es in einer Erklärung.