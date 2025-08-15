Kommunalwahl: Stadt sucht noch Wahlhelfer

Gesucht wird für den Wahltermin selbst sowie für eine mögliche OB-Stichwahl zwei Wochen später. Derzeit fehlen noch rund 150 Helferinnen und Helfer, heißt es. Darunter seien auch noch Vorsteher, stellvertretende Vorsteher sowie Schriftführer. Ideal seien hier Menschen, die bereits über Wahlerfahrung verfügen, heißt es. Es gehe aber auch ohne Vorerfahrung. Entsprechende Schulungen würden in den beiden Wochen vor dem Wahltermin angeboten. Eingesetzt werden können alle deutschen Staatsangehörigen sowie Staatsangehörige der übrigen EU-Mitgliedsstaaten, die am Wahltag bereits das 16. Lebensjahr vollendet haben und somit wahlberechtigt sind, sagt die Stadt. Die Entschädigung für den Einsatz liege je nach Funktion bei der Hauptwahl zwischen 70 und 85 Euro sowie bei einer möglichen Stichwahl zwischen 50 und 65 Euro. Hier geht es zur Anmeldung.