Stichwahl: Heute nochmal an die Wahlurnen

Amtsinhaber Marc Buchholz von der CDU und Herausforderin Nadia Khalaf von der SPD gehen heute (28.9.) ins Rennen um das höchste Amt der Stadt. Die beiden Kandidierenden für das Oberbürgermeister-Amt hatten bei der Kommunalwahl vor 14 Tagen die meisten Stimmen bekommen, jedoch keiner von beiden die absolute Mehrheit. Heute geht es in die Stichwahl.









© Zerbor - Fotolia