Stichwahl: Heute nochmal an die Wahlurnen
Veröffentlicht: Sonntag, 28.09.2025 05:41
Amtsinhaber Marc Buchholz von der CDU und Herausforderin Nadia Khalaf von der SPD gehen heute (28.9.) ins Rennen um das höchste Amt der Stadt. Die beiden Kandidierenden für das Oberbürgermeister-Amt hatten bei der Kommunalwahl vor 14 Tagen die meisten Stimmen bekommen, jedoch keiner von beiden die absolute Mehrheit. Heute geht es in die Stichwahl.
Marc Buchholz (CDU) hatte 38,3% der Stimmen bekommen, Nadia Khalaf (SPD) 27,97%. Die Wahllokale in Mülheim sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Erste Ergebnisse zum Nachlesen gibt es heute Abend ab 18 Uhr HIER.