Wahlpanne: Khalaf fordert komplett neue Auszählung

Nach der Panne bei der Oberbürgermeister-Stichwahl in Mülheim fordert die SPD-Kandidatin Nadia Khalaf, dass alle Stimmen in allen Wahlbezirken nochmal neu ausgezählt werden. Khalaf befürchtet, dass anderenfalls noch mehr Vertrauen in die Politik verloren geht und auch Politikverdrossenheit zunimmt. Nadia Khalaf von der SPD war am Sonntag nach der Oberbürgermeister- Stichwahl in Mülheim mit haudünnem Vorsprung zur Siegerin erklärt worden. Gestern hat die Stadt aber zurückgerudert. In einem Briefwählerbezirk sind die Stimmen vertauscht worden, heißt es aus dem Rathaus.

© Ralf Geithe - Fotolia