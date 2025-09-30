Navigation

Wahlpanne: Khalaf fordert komplett neue Auszählung

Veröffentlicht: Dienstag, 30.09.2025 06:52

Nach der Panne bei der Oberbürgermeister-Stichwahl in Mülheim fordert die SPD-Kandidatin Nadia Khalaf, dass alle Stimmen in allen Wahlbezirken nochmal neu ausgezählt werden. Khalaf befürchtet, dass anderenfalls noch mehr Vertrauen in die Politik verloren geht und auch Politikverdrossenheit zunimmt. Nadia Khalaf von der SPD war am Sonntag nach der Oberbürgermeister- Stichwahl in Mülheim mit haudünnem Vorsprung zur Siegerin erklärt worden. Gestern hat die Stadt aber zurückgerudert. In einem Briefwählerbezirk sind die Stimmen vertauscht worden, heißt es aus dem Rathaus.  

Das neue Ergebnis zeige, dass Marc Buchholz von der CDU die Wahl gewonnen hat. Laut dem Wahlamt der Stadt ist ein komplett neues Auszählen der Stimmen, wie Nadia Khalaf es fordert, nicht möglich. Am Donnerstag kommt der Wahlausschuss der Stadt Mülheim zusammen. Dann soll das offizielle Ergebnis der Oberbürgermeister-Stichwahl verkündet und bestätigt werden.

