Navigation

Panne bei Stichwahl - Buchholz bleibt doch OB

Veröffentlicht: Montag, 29.09.2025 18:04

In Mülheim bleibt der bisherige Oberbürgermeister Marc Buchholz nun doch in seinem Amt. Es gab bei der Auszählung der Stimmzettel eine Panne.

© Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Stimmen in Mülheim vertauscht

Einen Tag nach der Stichwahl in Mülheim hat sich die Stadtverwaltung heute Abend (29.09.) zu den Wahlergebnissen geäußert. Bei einer routinemäßigen Überprüfung des Wahlergebnisses sei es zu einer Auffälligkeit in einem Briefwahlbezirk gekommen. Die Stimmen dort wurden vertauscht.

Nadia Khalaf verliert nun doch

Das Problem: Der Kandidatin Nadia Khalaf wurden in dem betroffenen Wahlbezirk die Stimmen des CDU-Kandidaten zugeordnet. Der amtierende Oberbürgermeister Marc Buchholz erhielt versehentlich die Stimmen der SPD-Kandidatin. Nach der Korrektur ist klar: Mit mehr als 100 Stimmen Vorsprung hat jetzt doch Marc Buchholz von der CDU die Stichwahl gewonnen.

Zweite Amtszeit für Marc Buchholz in Mülheim

Nach der Stichwahl am gestrigen Sonntag (28.09.) hieß es erst, dass die SPD-Kandidaten Nadia Khalaf die meisten Stimmen geholt hat. Nach dem vorläufigen Ergebnis holte sie 50,07 Prozent der Stimmen. Buchholz kam nur auf 49,93 Prozent. Nach der Korrektur ändert sich das Ergebnis. Der amtierende Oberbürgermeister bleibt im Amt.

Wahlergebnis muss noch bestätigt werden

Der Wahlausschuss soll am Donnerstag, den 2. Oktober zusammenkommen, um dann das korrigierte amtliche Endergebnis zu bestätigen.

Weitere Meldungen

SPD erobert Stadtspitze

Lokalnachrichten **** UPDATE 29.09.25 18:30 Uhr **** Bei der Stimmauszählung hat es einen Fehler gegeben - Marc Buchholz ist doch Oberbürgermeister. Hier erfahrt ihr mehr.

Stichwahl: Briefwähler haben nicht mehr viel Zeit

Lokalnachrichten In Mülheim steht am Sonntag (28. September) die Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt an. Wenn ihr Briefwahl machen wollt, sollten ihr den Wahlbrief spätestens morgen (25.09.

Stadt: So läuft die Stichwahl ab

Lokalnachrichten Für die Oberbürgermeister-Stichwahl zwischen Marc Buchholz (CDU) und Nadia Khalaf (SPD) können ab sofort Stimmen abgegeben werden.

skyline