SPD erobert Stadtspitze

Veröffentlicht: Montag, 29.09.2025 05:37

In Mülheim hat die SPD den Posten des Oberbürgermeisters zurückerobert. Nadia Khalaf hat die Stichwahl am Abend mit einem hauchdünnen Vorsprung gegen Amtsinhaber Marc Buchholz von der CDU gewonnen. Khalaf kommt im vorläufigen Endergebnis auf 50,07 Prozent der Stimmen, Buchholz auf 49,93 Prozent.




Oberbürgermeisterkandidatin Nadia Khalaf vor einem See
© PR-Fotografie Köhring

Nach Auszählung aller Stimmen liegt erst mal nur ein „vorläufiges Ergebnis“ vor, betont die Stadt. Grund ist das sehr knappe Ergebnis mit knapp unter 100 Stimmen Unterschied zwischen Khalaf und Buchholz. Das offizielle amtliche Endergebnis wird erst vom Wahlausschuss in seiner Sitzung am 2. Oktober 2025 festgestellt, sagt eine Sprecherin. Alle Zahlen zur Stichwahl findet ihr HIER.

