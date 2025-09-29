SPD erobert Stadtspitze

Nach Auszählung aller Stimmen liegt erst mal nur ein „vorläufiges Ergebnis“ vor, betont die Stadt. Grund ist das sehr knappe Ergebnis mit knapp unter 100 Stimmen Unterschied zwischen Khalaf und Buchholz. Das offizielle amtliche Endergebnis wird erst vom Wahlausschuss in seiner Sitzung am 2. Oktober 2025 festgestellt, sagt eine Sprecherin. Alle Zahlen zur Stichwahl findet ihr HIER.