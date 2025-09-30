UPDATE: Panne bei Stichwahl - Buchholz bleibt Oberbürgermeister

Stimmen in Mülheim vertauscht

Einen Tag nach der Stichwahl in Mülheim hat sich die Stadtverwaltung heute Abend (29.09.) zu den Wahlergebnissen geäußert. Bei einer routinemäßigen Überprüfung des Wahlergebnisses sei es zu einer Auffälligkeit in einem Briefwahlbezirk gekommen. Die Stimmen dort wurden vertauscht.

Nadia Khalaf verliert nun doch

Das Problem: Der Kandidatin Nadia Khalaf wurden in dem betroffenen Wahlbezirk die Stimmen des CDU-Kandidaten zugeordnet. Der amtierende Oberbürgermeister Marc Buchholz erhielt versehentlich die Stimmen der SPD-Kandidatin. Nach der Korrektur ist klar: Mit mehr als 100 Stimmen Vorsprung hat jetzt doch Marc Buchholz von der CDU die Stichwahl gewonnen.

Zweite Amtszeit für Marc Buchholz in Mülheim

Nach der Stichwahl am gestrigen Sonntag (28.09.) hieß es erst, dass die SPD-Kandidaten Nadia Khalaf die meisten Stimmen geholt hat. Nach dem vorläufigen Ergebnis holte sie 50,07 Prozent der Stimmen. Buchholz kam nur auf 49,93 Prozent. Nach der Korrektur ändert sich das Ergebnis. Der amtierende Oberbürgermeister bleibt im Amt.

OB Marc Buchholz im Exklusiv-Interview

Wahlergebnis muss noch bestätigt werden

Der Wahlausschuss soll am Donnerstag, den 2. Oktober zusammenkommen, um dann das korrigierte amtliche Endergebnis zu bestätigen.