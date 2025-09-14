Navigation

Kommunalwahlen: Viele Kreuzchen sind zu machen

Veröffentlicht: Sonntag, 14.09.2025 08:00

Heute (14.9.) laufen in NRW die Kommunalwahlen. Bei uns in der Stadt sind rund 126.000 Mülheimer aufgerufen, an die Wahlurnen zu gehen.

43.000 Menschen können außerdem an der Wahl des Integrationsrats teilnehmen. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Im Rahmen der Kommunalwahlen gibt es allein vier Wahlzettel. Gewählt werden die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister, der Rat, die Bezirksvertretungen sowie die Verbandsversammlung des RVR.


Hier gibt es ab 18 Uhr die ersten Ergebnisse.


Hier könnt ihr euch die Ergebnisse der Wahlen von 2020 noch einmal anschauen.

