Kommunalwahlen: Viele Kreuzchen sind zu machen

43.000 Menschen können außerdem an der Wahl des Integrationsrats teilnehmen. Die Wahllokale sind bis 18 Uhr geöffnet. Im Rahmen der Kommunalwahlen gibt es allein vier Wahlzettel. Gewählt werden die Oberbürgermeisterin oder der Oberbürgermeister, der Rat, die Bezirksvertretungen sowie die Verbandsversammlung des RVR.





