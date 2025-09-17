Navigation

Kommunalwahl 2025 - Die Stichwahl

Veröffentlicht: Mittwoch, 17.09.2025 15:04

Bei den Kommunalwahlen am 14. September hat in Mülheim kein Kandidat, keine Kandidatin bei der Wahl zum Oberbürgermeister bzw. zur Oberbürgermeisterin die absolute Mehrheit geholt. Marc Buchholz (CDU) kommt auf 38,3% der Stimmen, Nadia Khalaf (SPD) auf 27,97%. Für beide geht es am 28. September nun in die Stichwahl. Wir stellen sie vor.

© Westfunk

Wir haben drei Themengebiete abgefragt und um eine Antwort gebeten, die höchstens 300 Wörter lang ist. Das waren die Fragen:

1. Stadtentwicklung & Wohnen: Wie wollen Sie unsere Stadt in den kommenden Jahren weiterentwickeln – baulich, infrastrukturell und sozial? Welche Schwerpunkte setzen Sie bei Wohnraum, öffentlichem Raum und Stadtgestaltung?

2. Klima & Mobilität: Welche Maßnahmen planen Sie, um die Stadt klimafreundlicher zu machen? Wie wollen Sie den Verkehr der Zukunft gestalten – für Auto, Rad, ÖPNV und Fußgänger?

3. Soziales Miteinander & Teilhabe: Wie fördern Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt, Integration und Chancengleichheit in unserer Stadt? Welche Rolle spielen dabei Kultur, Bildung und Bürgerbeteiligung?

Ein Klick auf den jeweiligen Namen bringt euch direkt zu den Antworten!

Marc Buchholz

Geburtsjahr: 1968

Beruflicher Hintergrund: Seit 2020 Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, früher Arbeitsvermittler in Duisburg und Geschäftsführer der CDU in Düsseldorf

Parteizugehörigkeit bzw. Unterstützung: CDU

Familienstand: Verheiratet, zwei erwachsene Kinder

Nadia Khalaf

Geburtsjahr: 1969

Beruflicher Hintergrund: Geschäftsführerin eines Wohlfahrtsverbandes, Diplom-Pädagogin

Parteizugehörigkeit bzw. Unterstützung: SPD

Familienstand: In Partnerschaft lebend, ein gemeinsamer Sohn

Weitere Meldungen

Stadt: So läuft die Stichwahl ab

Lokalnachrichten Für die Oberbürgermeister-Stichwahl zwischen Marc Buchholz (CDU) und Nadia Khalaf (SPD) können ab sofort Stimmen abgegeben werden.

Kommunalwahlen: Viele Kreuzchen sind zu machen

Lokalnachrichten Heute (14.9.) laufen in NRW die Kommunalwahlen. Bei uns in der Stadt sind rund 126.000 Mülheimer aufgerufen, an die Wahlurnen zu gehen.

Weniger Übergriffe in NRW registriert

Landtagsstudio Düsseldorf NRW-Innenminister Reul meldet: Vor den Kommunalwahlen in NRW ist die Zahl der politisch motivierten Straftaten deutlich gesunken.

Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen, spricht auf einer Pressekonferenz. Ein 27 Jahre alter Mann ist in Essen wegen Terrorverdachts von einer Spezialeinheit der Polizei festgenommen worden.
skyline