Kommunalwahl 2025 - Die Stichwahl
Veröffentlicht: Mittwoch, 17.09.2025 15:04
Bei den Kommunalwahlen am 14. September hat in Mülheim kein Kandidat, keine Kandidatin bei der Wahl zum Oberbürgermeister bzw. zur Oberbürgermeisterin die absolute Mehrheit geholt. Marc Buchholz (CDU) kommt auf 38,3% der Stimmen, Nadia Khalaf (SPD) auf 27,97%. Für beide geht es am 28. September nun in die Stichwahl. Wir stellen sie vor.
Wir haben drei Themengebiete abgefragt und um eine Antwort gebeten, die höchstens 300 Wörter lang ist. Das waren die Fragen:
1. Stadtentwicklung & Wohnen: Wie wollen Sie unsere Stadt in den kommenden Jahren weiterentwickeln – baulich, infrastrukturell und sozial? Welche Schwerpunkte setzen Sie bei Wohnraum, öffentlichem Raum und Stadtgestaltung?
2. Klima & Mobilität: Welche Maßnahmen planen Sie, um die Stadt klimafreundlicher zu machen? Wie wollen Sie den Verkehr der Zukunft gestalten – für Auto, Rad, ÖPNV und Fußgänger?
3. Soziales Miteinander & Teilhabe: Wie fördern Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt, Integration und Chancengleichheit in unserer Stadt? Welche Rolle spielen dabei Kultur, Bildung und Bürgerbeteiligung?
Ein Klick auf den jeweiligen Namen bringt euch direkt zu den Antworten!
Geburtsjahr: 1968
Beruflicher Hintergrund: Seit 2020 Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, früher Arbeitsvermittler in Duisburg und Geschäftsführer der CDU in Düsseldorf
Parteizugehörigkeit bzw. Unterstützung: CDU
Familienstand: Verheiratet, zwei erwachsene Kinder
Geburtsjahr: 1969
Beruflicher Hintergrund: Geschäftsführerin eines Wohlfahrtsverbandes, Diplom-Pädagogin
Parteizugehörigkeit bzw. Unterstützung: SPD
Familienstand: In Partnerschaft lebend, ein gemeinsamer Sohn