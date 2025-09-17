Kommunalwahl 2025 - Die Stichwahl

Wir haben drei Themengebiete abgefragt und um eine Antwort gebeten, die höchstens 300 Wörter lang ist. Das waren die Fragen:

1. Stadtentwicklung & Wohnen: Wie wollen Sie unsere Stadt in den kommenden Jahren weiterentwickeln – baulich, infrastrukturell und sozial? Welche Schwerpunkte setzen Sie bei Wohnraum, öffentlichem Raum und Stadtgestaltung?

2. Klima & Mobilität: Welche Maßnahmen planen Sie, um die Stadt klimafreundlicher zu machen? Wie wollen Sie den Verkehr der Zukunft gestalten – für Auto, Rad, ÖPNV und Fußgänger?

3. Soziales Miteinander & Teilhabe: Wie fördern Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt, Integration und Chancengleichheit in unserer Stadt? Welche Rolle spielen dabei Kultur, Bildung und Bürgerbeteiligung?

Ein Klick auf den jeweiligen Namen bringt euch direkt zu den Antworten!

Marc Buchholz

Geburtsjahr: 1968

Beruflicher Hintergrund: Seit 2020 Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, früher Arbeitsvermittler in Duisburg und Geschäftsführer der CDU in Düsseldorf

Parteizugehörigkeit bzw. Unterstützung: CDU

Familienstand: Verheiratet, zwei erwachsene Kinder

Nadia Khalaf

Geburtsjahr: 1969

Beruflicher Hintergrund: Geschäftsführerin eines Wohlfahrtsverbandes, Diplom-Pädagogin

Parteizugehörigkeit bzw. Unterstützung: SPD

Familienstand: In Partnerschaft lebend, ein gemeinsamer Sohn