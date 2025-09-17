Stadt: So läuft die Stichwahl ab

Direkt wählen könnt ihr dort montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr. Alle Wahlberechtigten, die bei der Hauptwahl am vergangenen Sonntag Briefwahl gemacht haben, bekommen ihre Unterlagen für die Stichwahl in den nächsten Tagen zugeschickt. Die Stichwahl läuft am 28.September. Wer an diesem Tag im Wahllokal seine Stimme abgeben möchte, muss die zur Kommunalwahl versendete Wahlbenachrichtigung mitbringen - diese gilt auch für die Stichwahl. Der Wahlausschuss hat inzwischen das amtliche Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl bestätigt. Die meisten Stimmen bekamen der amtierende Oberbürgermeister Marc Buchholz (CDU) mit 38,30 Prozent und SPD-Spitzenkandidatin Nadia Khalaf (SPD) mit 27,97 Prozent.