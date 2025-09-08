Radweg ab heute vollgesperrt

Gesperrt wird der Radweg auf dem 1,5 km langen Abschnitt zwischen der Brücke Böhmerstraße in Mülheim und dem Abzweig Borbeck in Essen. Die Arbeiten werden witterungsabhängig zwischen sechs und acht Wochen dauern. Eine Umleitung ist demnach ausgeschildert und verläuft südlich der Rheinischen Bahn über Fahrrad- und verkehrsberuhigte Straßen, sagt der RVR.