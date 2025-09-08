Navigation

Radweg ab heute vollgesperrt

Veröffentlicht: Montag, 08.09.2025 08:59

Zwischen Mülheim und Essen müssen Radfahrer ab heute (8.9.) auf einem Abschnitt Umwege fahren. Das letzte Teilstück der Rheinischen Bahn wird asphaltiert. Das hat der Regionalverband Ruhr angekündigt.

© Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Gesperrt wird der Radweg auf dem 1,5 km langen Abschnitt zwischen der Brücke Böhmerstraße in Mülheim und dem Abzweig Borbeck in Essen. Die Arbeiten werden witterungsabhängig zwischen sechs und acht Wochen dauern. Eine Umleitung ist demnach ausgeschildert und verläuft südlich der Rheinischen Bahn über Fahrrad- und verkehrsberuhigte Straßen, sagt der RVR.

Weitere Meldungen

Messerattacke: Ausnahmezustand in Essen

Ruhrgebietsnachrichten Dramatische Stunden heute Vormittag (5.9.) in Essen. In einem Berufskolleg hat ein Schüler eine Lehrerin mehrfach mit einem Messer attackiert.

Streckensperrung: Mega-Bauarbeiten bei der Bahn

Ruhrgebietsnachrichten Für Bauarbeiten wird die Hauptbahnstrecke durch das Ruhrgebiet für sieben Wochen unterbrochen. Ab heute Abend (5.9.

Kaiserstraße am Wochenende vollgesperrt

Lokalnachrichten Auf der Kaiserstraße müssen Autofahrer jetzt am Wochenende wieder Umwege fahren. Das hat die Stadt angekündigt.

skyline