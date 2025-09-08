Radweg ab heute vollgesperrt
Veröffentlicht: Montag, 08.09.2025 08:59
Zwischen Mülheim und Essen müssen Radfahrer ab heute (8.9.) auf einem Abschnitt Umwege fahren. Das letzte Teilstück der Rheinischen Bahn wird asphaltiert. Das hat der Regionalverband Ruhr angekündigt.
Gesperrt wird der Radweg auf dem 1,5 km langen Abschnitt zwischen der Brücke Böhmerstraße in Mülheim und dem Abzweig Borbeck in Essen. Die Arbeiten werden witterungsabhängig zwischen sechs und acht Wochen dauern. Eine Umleitung ist demnach ausgeschildert und verläuft südlich der Rheinischen Bahn über Fahrrad- und verkehrsberuhigte Straßen, sagt der RVR.