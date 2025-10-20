Fernwärme: Bruchstraße ab heute gesperrt

Die medl startet heute mit dem nächsten Bauabschnitt der Fernwärmearbeiten im Dichterviertel. Hierfür wird die Bruchstraße für den Verkehr gesperrt. Das hat die medl angekündigt. Geplant ist demnach, die Arbeiten bis Weihnachten abzuschließen. So lange werden Umleitungen ausgeschildert, sagt eine Sprecherin

© Pixabay (Symbolbild)