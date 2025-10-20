Fernwärme: Bruchstraße ab heute gesperrt
Veröffentlicht: Montag, 20.10.2025 05:05
Die medl startet heute mit dem nächsten Bauabschnitt der Fernwärmearbeiten im Dichterviertel. Hierfür wird die Bruchstraße für den Verkehr gesperrt. Das hat die medl angekündigt. Geplant ist demnach, die Arbeiten bis Weihnachten abzuschließen. So lange werden Umleitungen ausgeschildert, sagt eine Sprecherin
Wegen Bauarbeiten auf der Bruchstraße gibt es für Pendler mit der Ruhrbahn ab Montag neue Einschränkungen. Die Buslinie 131 wird umgeleitet zwischen den Haltestellen Winkhauser Weg und Brückstraße.