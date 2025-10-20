Navigation

Fernwärme: Bruchstraße ab heute gesperrt

Veröffentlicht: Montag, 20.10.2025 05:05

Die medl startet heute mit dem nächsten Bauabschnitt der Fernwärmearbeiten im Dichterviertel. Hierfür wird die Bruchstraße für den Verkehr gesperrt. Das hat die medl angekündigt. Geplant ist demnach, die Arbeiten bis Weihnachten abzuschließen. So lange werden Umleitungen ausgeschildert, sagt eine Sprecherin

Hintereinander stehend gestapelte Absperrungen für Straßensperrungen mit zwei Lichtern.
© Pixabay (Symbolbild)

Wegen Bauarbeiten auf der Bruchstraße gibt es für Pendler mit der Ruhrbahn ab Montag neue Einschränkungen. Die Buslinie 131 wird umgeleitet zwischen den Haltestellen Winkhauser Weg und Brückstraße.


Weitere Meldungen

Brückenabriss: A40 wird vollgesperrt

Lokalnachrichten Rund um das Autobahnkreuz Kaiserberg müssen sich Autofahrer ab heute Abend auf noch mehr Verkehrsprobleme einstellen.

Vollsperrung: Buslinie 131 wird umgeleitet

Lokalnachrichten Wegen Bauarbeiten auf der Bruchstraße gibt es für Pendler mit der Ruhrbahn ab Montag neue Einschränkungen.

Internet in Mülheim am teuersten

Lokalnachrichten Wer bei uns in Mülheim einen Internetanschluss über die Stadtwerke (die medl GmbH) bucht, zahlt deutschlandweit am meisten.

Neue Leitungen werden an einer Straße verlegt (Symbolbild).
skyline