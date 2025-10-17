Navigation

Brückenabriss: A40 wird vollgesperrt

Veröffentlicht: Freitag, 17.10.2025 06:36

Rund um das Autobahnkreuz Kaiserberg müssen sich Autofahrer ab heute Abend auf noch mehr Verkehrsprobleme einstellen. Die A40 wird zwischen der Anschlussstelle Kaiserberg und dem Kreuz Duisburg in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt. Das hat die zuständige Autobahn GmbH angekündigt. Ab 21 Uhr müssen Autofahrer demnach Umleitungen fahren. Grund sind die Bauarbeiten im Kreuz Kaiserberg.

© www.blossey.eu

Jetzt am Wochenende wird im Kreuz eine stillgelegte Brücke abgerissen, sagt die Autobahn GmbH. Für die Dauer der Arbeiten müssen auch einige der Verbindungsrampen zwischen der A40 und der A3 gesperrt werden. Montagfrüh ab 5 Uhr soll die A40 demnach wieder freigegeben werden. Zwei Verbindungsrampen bleiben dagegen noch längere Zeit gesperrt. 


Die Sperrzeiten und betroffenen Bereiche im Detail:


Gesperrt vom 17. - 20.10.:


Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Essen auf die A3 in Fahrtrichtung Arnheim

Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Köln auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo

Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo

 


Gesperrt bis Mitte 2027:


Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Venlo auf die A3 in Fahrtrichtung Köln

Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Essen auf die A3 in Fahrtrichtung Köln

 


Offene Verbindungen:


Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Venlo auf die A3 in Fahrtrichtung Arnheim über die neue provisorische Rampe

Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Köln auf die A40 in Fahrtrichtung Essen

Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrtrichtung Essen

Anschlussstelle Duisburg-Kaiserberg in beide Fahrtrichtungen

