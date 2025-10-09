Navigation

Umleitungen wegen Gleisarbeiten in der Stadtmitte

Veröffentlicht: Donnerstag, 09.10.2025 17:03

Ab heute (10.10.) und bis zum 17.10. erneuert die Ruhrbahn die Straßenbahngleise und die Straßenoberfläche an der Haltestelle Mülheim Stadtmitte. Die Friedrich-Ebert-Straße wird deshalb komplett gesperrt, sagt die Ruhrbahn. 

© Foto Alexandra Roth / Funke Foto Services

Die Haltestelle Mülheim Stadtmitte wird in dieser Zeit nicht angefahren. Für die Tramlinien 104 und 112 fahren Busse als Ersatz (SEV), die großräumig umgeleitet werden. Auch die betroffenen Bus- und NachtExpresslinien fahren Umleitungen.

Ihr könnt stattdessen die Haltestellen Berliner Platz oder Rathausmarkt nutzen, die nur wenige Minuten zu Fuß entfernt sind, heißt es von der Ruhrbahn. Alle Umleitungen und weiteren Infos bekommt ihr hier.

Weitere Meldungen

Ferien: Ruhrbahn dünnt Fahrplan aus

Lokalnachrichten Die Ruhrbahn fährt in den Herbstferien nach einem ausgedünnten Fahrplan.

Ruhrbahn: Linie 139 muss Umwege fahren

Lokalnachrichten Pendler der Ruhrbahn nach Essen müssen vier Tage lang mit Einschränkungen rechnen. Die Buslinie 139 wird ab morgen Früh (10.9.) eine Umleitung fahren.

Ruhrbahn bekommt Millionenförderung

Lokalnachrichten Die Ruhrbahn bekommt für die Modernisierung ihres Straßenbahnnetzes 104 Millionen Euro vom Bund. Das hat das Verkehrsunternehmen mitgeteilt.

skyline