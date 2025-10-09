Umleitungen wegen Gleisarbeiten in der Stadtmitte

Die Haltestelle Mülheim Stadtmitte wird in dieser Zeit nicht angefahren. Für die Tramlinien 104 und 112 fahren Busse als Ersatz (SEV), die großräumig umgeleitet werden. Auch die betroffenen Bus- und NachtExpresslinien fahren Umleitungen.

Ihr könnt stattdessen die Haltestellen Berliner Platz oder Rathausmarkt nutzen, die nur wenige Minuten zu Fuß entfernt sind, heißt es von der Ruhrbahn. Alle Umleitungen und weiteren Infos bekommt ihr hier.