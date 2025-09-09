Ruhrbahn: Linie 139 muss Umwege fahren

Ab morgen 6 Uhr wird die Linie 139 ab der Haltestelle "Clausewitzstraße" umgeleitet. In der Gegenrichtung wird zwischen der Endstelle und der Haltestelle "Zeche Rosenblumendelle" eine Umleitung eingerichtet. Die Haltestellen "Frohnhausen Breilsort" und "Clausewitzstr." ( in Richtung Broich Friedhof ) werden aufgehoben. Dafür wird auf der Dessauerstr. Hausnummer 89 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, sagt die Ruhrbahn.