Ruhrbahn: Linie 139 muss Umwege fahren
Veröffentlicht: Dienstag, 09.09.2025 08:39
Pendler der Ruhrbahn nach Essen müssen vier Tage lang mit Einschränkungen rechnen. Die Buslinie 139 wird ab morgen Früh (10.9.) eine Umleitung fahren. Grund sind Bauarbeiten auf der Frohnhauser Straße in Essen, sagt die Ruhrbahn.
Ab morgen 6 Uhr wird die Linie 139 ab der Haltestelle "Clausewitzstraße" umgeleitet. In der Gegenrichtung wird zwischen der Endstelle und der Haltestelle "Zeche Rosenblumendelle" eine Umleitung eingerichtet. Die Haltestellen "Frohnhausen Breilsort" und "Clausewitzstr." ( in Richtung Broich Friedhof ) werden aufgehoben. Dafür wird auf der Dessauerstr. Hausnummer 89 eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, sagt die Ruhrbahn.