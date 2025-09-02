Winkhauser Talweg nach Rohrbruch gesperrt

Auf dem Winkhauser Talweg müssen Autofahrer von heute an Umleitungen fahren. Auf dem Abschnitt zwischen Eppinghofer Bruch und Knappenweg ist ein Wasserrohr gebrochen. Die Reparatur dauert voraussichtlich vier Wochen. Deshalb wird gleich ab 9 Uhr auch die Buslinie 131 eine Umleitung fahren. Das hat die Ruhrbahn heute Morgen mitgeteilt.

