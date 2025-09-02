Navigation

Winkhauser Talweg nach Rohrbruch gesperrt

Veröffentlicht: Dienstag, 02.09.2025 08:13

Auf dem Winkhauser Talweg müssen Autofahrer von heute an Umleitungen fahren. Auf dem Abschnitt zwischen Eppinghofer Bruch und Knappenweg ist ein Wasserrohr gebrochen. Die Reparatur dauert voraussichtlich vier Wochen. Deshalb wird gleich ab 9 Uhr auch die Buslinie 131 eine Umleitung fahren. Das hat die Ruhrbahn heute Morgen mitgeteilt.

© Kerstin Bögeholz/FUNKE Foto Services

Die Haltstellen Gutenbergstraße, Eisenbahnbrücke, Leybankstraße und Steinkuhle werden in den nächsten vier Wochen ersatzlos aufgehoben, heißt es. 

