Vollsperrung: Buslinie 131 wird umgeleitet
Veröffentlicht: Donnerstag, 16.10.2025 09:19
Wegen Bauarbeiten auf der Bruchstraße gibt es für Pendler mit der Ruhrbahn ab Montag neue Einschränkungen. Die Buslinie 131 wird umgeleitet zwischen den Haltestellen Winkhauser Weg und Brückstraße. Der Grund dafür sind Arbeiten am Fernwärmenetz im Auftrag der medl GmbH.
Für die Bauarbeiten wird die Bruchstraße zwischen Scheffelstraße und Schillerstraße ab Montag (20.10.) für voraussichtlich zwei Monate vollgesperrt.