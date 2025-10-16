Navigation

Vollsperrung: Buslinie 131 wird umgeleitet

Veröffentlicht: Donnerstag, 16.10.2025 09:19

Wegen Bauarbeiten auf der Bruchstraße gibt es für Pendler mit der Ruhrbahn ab Montag neue Einschränkungen. Die Buslinie 131 wird umgeleitet zwischen den Haltestellen Winkhauser Weg und Brückstraße. Der Grund dafür sind Arbeiten am Fernwärmenetz im Auftrag der medl GmbH.


© Martin Möller/FUNKE Foto Services

Für die Bauarbeiten wird die Bruchstraße zwischen Scheffelstraße und Schillerstraße ab Montag (20.10.) für voraussichtlich zwei Monate vollgesperrt.

Weitere Meldungen

Internet in Mülheim am teuersten

Lokalnachrichten Wer bei uns in Mülheim einen Internetanschluss über die Stadtwerke (die medl GmbH) bucht, zahlt deutschlandweit am meisten.

Neue Leitungen werden an einer Straße verlegt (Symbolbild).

Ruhrbahn: Einschränkungen wegen IT-Wartung

Lokalnachrichten Morgen (12.10.) führt die Ruhrbahn zwischen 8 und 18 Uhr Wartungsarbeiten an ihrer IT durch.

Neue Fahrbahndecke für die Oberhausener Straße

Lokalnachrichten Morgen (13.10.) wird die Oberhausener Straße für zwei Tage zur Einbahnstraße. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Dümptener Straße und Marienstraße, sagt die Stadt.

skyline