Vollsperrung: Buslinie 131 wird umgeleitet

Wegen Bauarbeiten auf der Bruchstraße gibt es für Pendler mit der Ruhrbahn ab Montag neue Einschränkungen. Die Buslinie 131 wird umgeleitet zwischen den Haltestellen Winkhauser Weg und Brückstraße. Der Grund dafür sind Arbeiten am Fernwärmenetz im Auftrag der medl GmbH.





© Martin Möller/FUNKE Foto Services