Internet in Mülheim am teuersten

Im Schnitt kostet der Internetanschluss hier 49,35 Euro im Monat – mehr als in jeder anderen Stadt. Dahinter folgen Karlsruhe mit rund 48 Euro und Gelsenkirchen mit rund 47,50 Euro.

Am günstigsten ist das Internet in Düsseldorf. Dort zahlen Kunden im Schnitt nur 34,23 Euro im Monat.

Untersucht wurden Internet-Tarife von Stadtwerken mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s und einer Laufzeit von 36 Monaten.

Zum Vergleich: Bei den großen Anbietern kostet das Internet laut der DKB im Schnitt so viel pro Monat: