Internet in Mülheim am teuersten
Veröffentlicht: Montag, 13.10.2025 12:31
Wer bei uns in Mülheim einen Internetanschluss über die Stadtwerke (die medl GmbH) bucht, zahlt deutschlandweit am meisten. Das zeigt ein aktueller Vergleich der Deutschen Kreditbank (DKB) - sie hat die Preise in 34 Städten analysiert.
Im Schnitt kostet der Internetanschluss hier 49,35 Euro im Monat – mehr als in jeder anderen Stadt. Dahinter folgen Karlsruhe mit rund 48 Euro und Gelsenkirchen mit rund 47,50 Euro.
Am günstigsten ist das Internet in Düsseldorf. Dort zahlen Kunden im Schnitt nur 34,23 Euro im Monat.
Untersucht wurden Internet-Tarife von Stadtwerken mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s und einer Laufzeit von 36 Monaten.
Zum Vergleich: Bei den großen Anbietern kostet das Internet laut der DKB im Schnitt so viel pro Monat:
- Telekom: 52,20 Euro
- 1&1: 42,19 Euro
- Vodafone: 38,60 Euro