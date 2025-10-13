Navigation

Internet in Mülheim am teuersten

Veröffentlicht: Montag, 13.10.2025 12:31

Wer bei uns in Mülheim einen Internetanschluss über die Stadtwerke (die medl GmbH) bucht, zahlt deutschlandweit am meisten. Das zeigt ein aktueller Vergleich der Deutschen Kreditbank (DKB) - sie hat die Preise in 34 Städten analysiert. 

Neue Leitungen werden an einer Straße verlegt (Symbolbild).
© ChiccoDodiFC - stock.adobe.com

Im Schnitt kostet der Internetanschluss hier 49,35 Euro im Monat – mehr als in jeder anderen Stadt. Dahinter folgen Karlsruhe mit rund 48 Euro und Gelsenkirchen mit rund 47,50 Euro.

Am günstigsten ist das Internet in Düsseldorf. Dort zahlen Kunden im Schnitt nur 34,23 Euro im Monat.

Untersucht wurden Internet-Tarife von Stadtwerken mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s und einer Laufzeit von 36 Monaten.

Zum Vergleich: Bei den großen Anbietern kostet das Internet laut der DKB im Schnitt so viel pro Monat:

  • Telekom: 52,20 Euro
  • 1&1: 42,19 Euro
  • Vodafone: 38,60 Euro

Weitere Meldungen

Streamingstart für «F1» mit Brad Pitt steht fest

Kino & TV Apple TV+ wird umbenannt und heißt nun nur noch Apple TV: Außerdem bestätigt der Streamingdienst, wann der Apple-Original-Film «F1 – Der Film» sein von Fans erwartetes

Brad Pitt

Schlag gegen Cybercrime: 1.406 Betrugs-Websites gesperrt

Panorama Mit vermeintlich lukrativen Geldanlagen versprechen Kriminelle im Netz große Gewinne - doch für die arglosen Opfer ist es ein Verlustgeschäft.

Betrugs-Websites beschlagnahmt

Für den Notfall: Dokumentenmappe und Datensicherung

Digital Hochwasser, Bombenentschärfung oder ein Brand.

Frau arbeitet an einem Laptop
skyline