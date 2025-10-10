Neue Fahrbahndecke für die Oberhausener Straße

Der Grund für die Sperrungen sind Arbeiten an der Asphaltdecke.

Morgen geht es um 5 Uhr los: Dann kommt ihr in dem Bereich zwischen Hausnummer 63 und 91 nur in Richtung Oberhausen. In Richtung Innenstadt gibt es eine Umleitung über die Dümptener Straße, die Neustadtstraße und die Marienstraße.

Am Dienstag (14.10.) wird ab 4 Uhr der Bereich zwischen Hausnummer 94 und 118 zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Mülheimer Innenstadt.

Die Umleitung Richtung Oberhausen läuft dann über den Marienplatz, die Neustadtstraße und die Dümptener Straße. In beiden Fällen könnt ihr der Umleitung U16 folgen, sagt die Stadt.

Als Anwohner könnt ihr in der Zeit nicht in den gesperrten Bereich fahren. Spätestens am Mittwochmorgen (15.10.) um 7 Uhr sollen die Sperrungen wieder aufgehoben sein, sagt die Stadt.

Auch beim Bus- und Bahnverkehr gibt es Einschränkungen - alle Infos dazu findet ihr hier.