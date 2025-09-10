Oppspring wird zur Baustelle

Auf dem Oppspring müssen Autofahrer von der nächsten Woche an Umwege fahren. Die Straße wird ab Montag (15.10.) zwischen Insterburger Weg und der Hausnummer 76 gesperrt. Das hat die Stadt angekündigt. Auf dem Abschnitt werden die Fahrbahn und der Gehweg erneuert.

© Foto-Ruhrgebiet - Fotolia