Oppspring wird zur Baustelle

Veröffentlicht: Mittwoch, 10.09.2025 09:03

Auf dem Oppspring müssen Autofahrer von der nächsten Woche an Umwege fahren. Die Straße wird ab Montag (15.10.)  zwischen Insterburger Weg und der Hausnummer 76 gesperrt. Das hat die Stadt angekündigt. Auf dem Abschnitt werden die Fahrbahn und der Gehweg erneuert.

Die Sperrung betrifft hauptsächlich den Durchgangsverkehr, sagt die Stadt. Anwohner kommen bis auf wenige zeitliche Ausnahmen durch. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September. Je nach Witterung kann es auch länger dauern, sagt die Stadt. Eine Umleitung wird über die Tilsiter Straße, Zeppelinstraße und Holthauser Höfe. 

