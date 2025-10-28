Navigation

DB: Ende der Sperrpause bei Bochum

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 15:00

Die Sperrung der Bahnlinie zwischen Essen und Dortmund kann wie geplant am Freitag aufgehoben werden. Laut Bahnsprecher werden die Gleise um 21 Uhr wieder freigegeben.

© Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Damit endet eine siebenwöchige Phase, in der viele Bahnpendler improvisieren mussten. Zwischen den beiden Ruhrgebietsstädten ist zurzeit nur eine S-Bahn-Linie unterwegs. Die restlichen Verbindungen sind gestrichen oder werden umgeleitet. Auch der Fernverkehr macht derzeit noch einen weiten Bogen und ist wegen der Sperrung bis zu 20 Minuten länger unterwegs als sonst. Die Bahn schließt in den nächsten Tagen ihre Sanierungsarbeiten ab. Unter anderem hat sie bei Bochum Gleise ausgetauscht. Bei Essen hat sie an neuen Schallschutzwänden gearbeitet. Am Sonntag endet dann auch die Vollsperrung der Bahnlinie zwischen Oberhausen und Emmerich.

