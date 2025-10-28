DB: Ende der Sperrpause bei Bochum

Damit endet eine siebenwöchige Phase, in der viele Bahnpendler improvisieren mussten. Zwischen den beiden Ruhrgebietsstädten ist zurzeit nur eine S-Bahn-Linie unterwegs. Die restlichen Verbindungen sind gestrichen oder werden umgeleitet. Auch der Fernverkehr macht derzeit noch einen weiten Bogen und ist wegen der Sperrung bis zu 20 Minuten länger unterwegs als sonst. Die Bahn schließt in den nächsten Tagen ihre Sanierungsarbeiten ab. Unter anderem hat sie bei Bochum Gleise ausgetauscht. Bei Essen hat sie an neuen Schallschutzwänden gearbeitet. Am Sonntag endet dann auch die Vollsperrung der Bahnlinie zwischen Oberhausen und Emmerich.