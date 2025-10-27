SPIEL 2025: Besucherrekord geknackt

Ein Weltrekord für das größte CATAN-Spiel wurde aufgestellt. Die Messe war an allen vier Tagen ausverkauft. Der große Andrang hatte auf den Straßen und Autobahnen in Essen zu langen Staus geführt. Auch für die Ruhrbahn gab es viel zu tun. Der Zugang zu den U-Bahnen im Essener Hauptbahnhof musste mit Ordnern geregelt werden. Die nächste SPIEL findet vom 22. bis 25. Oktober 2026 in Essen statt.