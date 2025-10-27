Navigation

SPIEL 2025: Besucherrekord geknackt

Veröffentlicht: Montag, 27.10.2025 09:49

Die SPIEL Essen 2025 hat mit 220.000 Besuchern und einer neuen Halle gleich mehrere Rekorde gebrochen. 948 Aussteller aus 50 Ländern haben in den letzten Tagen über 1.700 Neuheiten gezeigt.

Ein Weltrekord für das größte CATAN-Spiel wurde aufgestellt. Die Messe war an allen vier Tagen ausverkauft. Der große Andrang hatte auf den Straßen und Autobahnen in Essen zu langen Staus geführt. Auch für die Ruhrbahn gab es viel zu tun. Der Zugang zu den U-Bahnen im Essener Hauptbahnhof musste mit Ordnern geregelt werden. Die nächste SPIEL findet vom 22. bis 25. Oktober 2026 in Essen statt.

