Neuer Pendleratlas: Kaum Veränderungen in Mülheim
Veröffentlicht: Freitag, 24.10.2025 14:00
Mülheimer pendeln am häufigsten nach Essen, Duisburg und Düsseldorf zum Arbeiten. Insgesamt machen sich täglich rund 48.200 Mülheimer auf den Weg in eine andere Stadt. Umgekehrt kommen rund 45.400 zum Arbeiten zu uns.
Sie kommen am häufigsten aus Essen, Oberhausen und Duisburg. Das zeigt der neue Pendleratlas des Landes. Die Zahlen stammen aus Befragungen des Mikrozensus. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es kaum Veränderungen. Etwas mehr Menschen kommen zum Arbeiten zu uns, etwas mehr pendeln ebenfalls in umliegende Städte. Ein Großteil der Pendler setzt dabei auf das Auto.