Navigation

Neuer Pendleratlas: Kaum Veränderungen in Mülheim

Veröffentlicht: Freitag, 24.10.2025 14:00

Mülheimer pendeln am häufigsten nach Essen, Duisburg und Düsseldorf zum Arbeiten. Insgesamt machen sich täglich rund 48.200 Mülheimer auf den Weg in eine andere Stadt. Umgekehrt kommen rund 45.400 zum Arbeiten zu uns.

Typisches Bild im Berufsverkehr: Ein Stau mit einer Reihe von Autos (Symbolbild).
© Alexandra Gl - stock.adobe.com

Sie kommen am häufigsten aus Essen, Oberhausen und Duisburg. Das zeigt der neue Pendleratlas des Landes. Die Zahlen stammen aus Befragungen des Mikrozensus. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es kaum Veränderungen. Etwas mehr Menschen kommen zum Arbeiten zu uns, etwas mehr pendeln ebenfalls in umliegende Städte. Ein Großteil der Pendler setzt dabei auf das Auto.

Weitere Meldungen

Kanadagänse: Vogelgrippe in Essen

Ruhrgebietsnachrichten In der Essener Innenstadt wurde bei einer toten Kanadagans Vogelgrippe festgestellt. Ob es sich um die hochansteckende Form handelt, lässt die Stadt noch prüfen.

Rhein Fire - Neuer Name gesucht

Ruhrgebietsnachrichten Das American-Football-Team Rhein Fire braucht einen neuen Namen. Grund ist der anstehende Wechsel in eine neue europäische Liga.

SPIEL 25: 220.000 Besucher erwartet

Ruhrgebietsnachrichten Morgen startet eine der wichtigsten und beliebtesten Messen im Ruhrgebiet. Die „SPIEL“ in Essen läuft von Donnerstag (23.10.) bis Sonntag.

skyline