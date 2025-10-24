Neuer Pendleratlas: Kaum Veränderungen in Mülheim

Sie kommen am häufigsten aus Essen, Oberhausen und Duisburg. Das zeigt der neue Pendleratlas des Landes. Die Zahlen stammen aus Befragungen des Mikrozensus. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es kaum Veränderungen. Etwas mehr Menschen kommen zum Arbeiten zu uns, etwas mehr pendeln ebenfalls in umliegende Städte. Ein Großteil der Pendler setzt dabei auf das Auto.