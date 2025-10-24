Kanadagänse: Vogelgrippe in Essen

Das Ergebnis wird nächste Woche erwartet. Die Stadt rät Geflügelhaltern, ihre Tiere besonders zu schützen und Hygieneregeln einzuhalten. Passanten sollen tote oder kranke Wildvögel der Feuerwehr melden und diese Tiere nicht anfassen. Hunde sollten an der Leine geführt werden, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Auf Menschen kann sich das Virus nur bei intensivem Kontakt übertragen. Eine Gefahr, dass Infizierte schwer erkranken, besteht laut zuständigem Friedrich-Loeffler-Institut nicht.