Navigation

Kanadagänse: Vogelgrippe in Essen

Veröffentlicht: Freitag, 24.10.2025 09:57

In der Essener Innenstadt wurde bei einer toten Kanadagans Vogelgrippe festgestellt. Ob es sich um die hochansteckende Form handelt, lässt die Stadt noch prüfen.

© Louisa Waldeck / FUNKE Foto Services

Das Ergebnis wird nächste Woche erwartet. Die Stadt rät Geflügelhaltern, ihre Tiere besonders zu schützen und Hygieneregeln einzuhalten. Passanten sollen tote oder kranke Wildvögel der Feuerwehr melden und diese Tiere nicht anfassen. Hunde sollten an der Leine geführt werden, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Auf Menschen kann sich das Virus nur bei intensivem Kontakt übertragen. Eine Gefahr, dass Infizierte schwer erkranken, besteht laut zuständigem Friedrich-Loeffler-Institut nicht.

Weitere Meldungen

Vogelgrippe breitet sich aus – Wie gefährlich ist das?

Panorama Zehntausende Hühner, Gänse und Puten müssen gekeult werden, Kraniche verenden – die Vogelgrippe breitet sich derzeit ungewöhnlich stark aus. Was man nun wissen muss.

Vogelgrippe

Vogelgrippe auf dem Vormarsch - Kraniche stark betroffen

Panorama Wegen der Vogelgrippe werden 15.000 Tiere im Südwesten getötet – und das Risiko für weitere Ausbrüche ist laut Experten hoch.

Legehennen (Symbolbild)

Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten

Panorama Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus.

Vogelgrippe
skyline