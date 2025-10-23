Rhein Fire - Neuer Name gesucht

Der Name „Rhein Fire“ darf ab dem 1. Januar aus rechtlichen Gründen nicht mehr verwendet werden. Zurzeit können Fans Vorschläge für einen neuen Namen über die Website des Vereins einreichen. Möglich ist das bis zum 9. November. Der neue Name soll am Nikolaustag verkündet werden. Der Düsseldorfer Verein Rhein Fire trägt seine Spiele schon seit längerer Zeit in Duisburg aus. Auch in der nächsten Saison sollen in der Arena des MSV sechs Heimspiele stattfinden.