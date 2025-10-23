Navigation

Rhein Fire - Neuer Name gesucht

Veröffentlicht: Donnerstag, 23.10.2025 11:24

Das American-Football-Team Rhein Fire braucht einen neuen Namen. Grund ist der anstehende Wechsel in eine neue europäische Liga.

© Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Der Name „Rhein Fire“ darf ab dem 1. Januar aus rechtlichen Gründen nicht mehr verwendet werden. Zurzeit können Fans Vorschläge für einen neuen Namen über die Website des Vereins einreichen. Möglich ist das bis zum 9. November. Der neue Name soll am Nikolaustag verkündet werden. Der Düsseldorfer Verein Rhein Fire trägt seine Spiele schon seit längerer Zeit in Duisburg aus. Auch in der nächsten Saison sollen in der Arena des MSV sechs Heimspiele stattfinden.

Weitere Meldungen

NFL in Berlin: Star-Rapper tritt in Halbzeit-Show auf

Musik 70.000 Football-Fans, ein historisches Stadion und ein Weltstar auf den Treppen.

The Kid Laroi

Razzien: Schmuggelzigaretten in Dortmund und Duisburg

Ruhrgebietsnachrichten In Duisburg hat der Zoll bei Durchsuchungen über 85.000 Schmuggelzigaretten, Bargeld, Goldbarren und illegale Waffen sichergestellt.

Schrottimmobilien: NRW will mehr Unterstützung

Ruhrgebietsnachrichten Das Land NRW fordert vom Bund mehr Unterstützung, damit Städte und Kommunen besser gegen kaputte Häuser und Sozialbetrug vorgehen können. 

skyline