Razzien: Schmuggelzigaretten in Dortmund und Duisburg

In Dortmund und weiteren Städten wurden bei einer großen Aktion fast 21 Millionen unversteuerte Zigaretten, Bargeld und Luxusuhren gefunden. Die Staatsanwaltschaft Dortmund ermittelt gegen eine Tätergruppe, die große Mengen Zigaretten im Ruhrgebiet verkauft haben soll. Ein Hauptverdächtiger wurde in Dortmund festgenommen. Die Ermittlungen laufen weiter.