Razzien: Schmuggelzigaretten in Dortmund und Duisburg

Veröffentlicht: Mittwoch, 22.10.2025 10:19

In Duisburg hat der Zoll bei Durchsuchungen über 85.000 Schmuggelzigaretten, Bargeld, Goldbarren und illegale Waffen sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Duisburg ermittelt gegen eine Familie, die mit Schmuggelzigaretten gehandelt haben soll.

© Zollfahndungsamt Hannover

In Dortmund und weiteren Städten wurden bei einer großen Aktion fast 21 Millionen unversteuerte Zigaretten, Bargeld und Luxusuhren gefunden. Die Staatsanwaltschaft Dortmund ermittelt gegen eine Tätergruppe, die große Mengen Zigaretten im Ruhrgebiet verkauft haben soll. Ein Hauptverdächtiger wurde in Dortmund festgenommen. Die Ermittlungen laufen weiter.

