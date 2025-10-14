Neues Polizei-Trainingszentrum in Duisburg eröffnet

In dem modernen Zentrum gibt es unter anderem lange Schießbahnen mit Videoprojektionen und eine Halle mit Häuser-Kulissen. So können bestimmte Szenarien wie Amok, Terror oder Geiselnahmen möglichst realistisch trainiert werden, sagt die Polizei.

Das Trainingszentrum ist für Polizisten aus Duisburg, Krefeld sowie den Kreisen Wesel und Kleve gedacht. Rund 200 Beamte können dort jeden Tag üben - sowohl für besondere Einsätze als auch für den Alltag.

Der Bau begann vor drei Jahren, vor etwa zwei Jahren war das Richtfest. Heute wurde das Zentrum mit einer Feier eröffnet.