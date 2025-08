Duisburg: Auto stürzt in U-Bahn-Tunnel - 20-Jähriger verletzt

In der Nacht auf heute (04.08.) ist auf der Heerstraße in Duisburg ein Opel Corsa etwa fünfeinhalb Meter tief in einen U-Bahn-Tunnel gestürzt, sagt die Polizei.

© Foto: Polizei Duisburg