Polizei sucht Zeugen nach Fahrradunfall

In Saarn hat sich am Freitagmorgen (01.08.) ein Radfahrer schwer verletzt. Eine Passantin hat ihn laut Polizei gegen 9:20 Uhr im Wald an der Wedauer Straße, nahe dem Nachbarsweg entdeckt und den Notarzt gerufen. So sagt es die Polizei.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services