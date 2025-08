Neuer Radweg: Bauarbeiten auf Kaiserstraße gehen weiter

Sie geht davon aus, dass die Arbeiten rund vier Wochen dauern werden. Der Verkehr auf dem Muhrenkamp in Richtung Hagdorn laufe weiter einspurig. In Gegenrichtung müssen Autofahrer eine Umleitung nehmen. Die Straßenbahnen sollen von den Bauarbeiten nicht betroffen sein. Die Stadt appelliert ausdrücklich an Fußgänger, die ausgeschilderten Strecken zu nutzen, auch wenn sie einen Umweg in Kauf nehmen müssen. Die vielbefahrene Kaiserstraße dürfe nur an den ausgewiesenen und gesicherten Stellen überquert werden. Die Arbeiten auf der Kaiserstraße laufen bereits seit Mitte Mai. Die Stadt lässt roten Asphalt für Radfahrer einbauen. Sie sollen so sicherer über die Kaiserstraße fahren können.