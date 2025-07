Ironman bleibt bis 2028 in Duisburg

Der Ironman ist einer der bekanntesten Ausdauer-Wettkämpfe der Welt - geschwommen, geradelt und gelaufen wird alles direkt hintereinander.

Der nächste Ironman in Duisburg ist am 7. September. Über 2.000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt machen mit. Sie schwimmen fast 2 Kilometer in der Regattabahn, fahren 90 Kilometer Rad durch die Region und laufen am Ende noch einen Halbmarathon.

Das Ziel ist an der Schauinsland-Reisen-Arena.