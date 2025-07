„Weißer Riese“ in Duisburg wird am Sonntag gesprengt

Rund 2200 Anwohner müssen für die Sprengung ihre Wohnung verlassen. Die Sprengung ist genau geplant und soll dafür sorgen, dass das Gebäude in sich zusammenfällt - ohne viel Platz zu brauchen und mit möglichst wenig Erschütterung.

Die Stadt bitte darum, sich das Spektakel nicht vor Ort anzuschauen. Durch die weiträumige Absperrung und die angespannte Verkehrssituation an dem Tag gebe es kaum Sicht auf den "Weißen Riesen".

Wenn ihr euch die Sprengung trotzdem anschauen möchtet - die Kollegen von Radio Duisburg übertragen sie live auf allen Social Media Kanälen, sprich Instagram, Facebook und TikTok.

Nach dem Knall ist noch lange nicht Schluss: Über 80.000 Tonnen Schutt müssen weggeräumt werden. Später soll auf dem Gelände ein Stadtpark entstehen. Er soll dazu beitragen, dass Duisburg-Hochheide wieder lebenswerter wird.

Der Wohnpark Hochheide mit seinen sechs Weißen Riesen entstand von 1969 bis 1974. Die Wohnungen waren damals in der Duisburger Arbeiterschaft begehrt. Schon in den 1980er Jahren begann aber der Abstieg. Viele Wohnungen standen leer, investiert wurde kaum noch, die Gebäude verwahrlosten. Hinzu kamen einige Bau-Skandale und Probleme mit windigen Investoren. Schließlich wollte kaum noch jemand in Hochheide wohnen