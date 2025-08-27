Navigation

"Kranke" Lehrerin aus Duisburg: Hat sie als Heilpraktikerin gearbeitet?

Veröffentlicht: Mittwoch, 27.08.2025 16:26

In Duisburg sorgt der Fall einer Lehrerin, die 16 Jahre lang krankgeschrieben war, weiter für Aufsehen. Sie soll in dieser Zeit als Heilpraktikerin gearbeitet haben.

Im Behandlungszimmer beim Arzt (Symbolbild).
© sebra - stock.adobe.com

Die Lehrerin eines Berufskollegs in Wesel war seit 2008 durchgehend krankgeschrieben gewesen. 16 Jahre lang erhielt sie trotzdem ihr volles Beamtengehalt. Jetzt gibt es neue Recherchen zum Fall von der Rheinischen Post. Sie soll parallel ein Unternehmen gegründet und eine Praxis als Heilpraktikerin betrieben haben. 

Ob die Krankschreibung berechtigt war, ist deswegen mehr als fraglich. Jetzt muss die Frau zum Amtsarzt. Der soll feststellen, ob sie innerhalb von sechs Monaten wieder dienstfähig werden kann. 

Weitere Meldungen

Duisburg: Auto stürzt in U-Bahn-Tunnel - 20-Jähriger

Ruhrgebietsnachrichten In der Nacht auf heute (04.08.) ist auf der Heerstraße in Duisburg ein Opel Corsa etwa fünfeinhalb Meter tief in einen U-Bahn-Tunnel gestürzt, sagt die Polizei. 

Zoo Duisburg lässt jetzt täglich Hunde rein

Ruhrgebietsnachrichten Ab morgen (01.08.) dürft ihr an allen Tagen eure Hunde mitbringen - auch am Wochenende. Bisher war das nur werktags erlaubt. Es gelten aber klare Regeln.

Ironman bleibt bis 2028 in Duisburg

Ruhrgebietsnachrichten Die Stadt Duisburg und der Veranstalter haben den Vertrag verlängert. Duisburg ist damit weiter die einzige Stadt in NRW, in der das große Triathlon-Rennen stattfindet.

skyline