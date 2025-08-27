"Kranke" Lehrerin aus Duisburg: Hat sie als Heilpraktikerin gearbeitet?

Die Lehrerin eines Berufskollegs in Wesel war seit 2008 durchgehend krankgeschrieben gewesen. 16 Jahre lang erhielt sie trotzdem ihr volles Beamtengehalt. Jetzt gibt es neue Recherchen zum Fall von der Rheinischen Post. Sie soll parallel ein Unternehmen gegründet und eine Praxis als Heilpraktikerin betrieben haben.

Ob die Krankschreibung berechtigt war, ist deswegen mehr als fraglich. Jetzt muss die Frau zum Amtsarzt. Der soll feststellen, ob sie innerhalb von sechs Monaten wieder dienstfähig werden kann.