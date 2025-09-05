Streckensperrung: Mega-Bauarbeiten bei der Bahn
Veröffentlicht: Freitag, 05.09.2025 10:50
Für Bauarbeiten wird die Hauptbahnstrecke durch das Ruhrgebiet für sieben Wochen unterbrochen. Ab heute Abend (5.9.), 21 Uhr kommt es zu Umleitungen, Zugausfällen und Verspätungen im Nah- und Fernverkehr.
Die Deutsche Bahn saniert Gleise und Weichen und bereitet den Ausbau für die RRX-Züge weiter vor. Ein Großteil der Regional- und Fernverbindungen wird umgeleitet oder gekappt. S-Bahnlinien fahren unter der Woche nach Plan. An den Wochenenden müssen Bahnkunden auch hier auf Ersatzbusse ausweichen. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober dauern. In den Herbstferien wird es für Bahnreisende und Pendler besonders ungemütlich. Dann steht auch auf der Strecke Oberhausen - Emmerich die nächste Vollsperrung an.