SPIEL 25: 220.000 Besucher erwartet

Veröffentlicht: Mittwoch, 22.10.2025 15:00

Morgen startet eine der wichtigsten und beliebtesten Messen im Ruhrgebiet. Die „SPIEL“ in Essen läuft von Donnerstag (23.10.) bis Sonntag. Sie gilt als weltweit größte Messe für Brettspiele.

© Andreas Buck / FUNKE Foto Services

Fast 1.000 Aussteller aus über 50 Ländern zeigen in den Essener Messehallen ihre neuesten Spiele. An den vier Messetagen wird es wie erwartet voll. Für Freitag und Samstag sind die Tickets ausverkauft. Für morgen und Sonntag gibt es online noch Karten. Die Tickets kosten regulär 23,50 Euro. Kinder zahlen 15 Euro. Erwartet werden rund 220.000 Besucher.

