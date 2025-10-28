Bochum: Zwei schwere Unfälle mit Straßenbahnen

Die Polizei geht davon aus, dass er eine rote Ampel übersehen hat. Sein Auto wurde von der Straßenbahn erfasst und gegen einen Mast der Oberleitung gedrückt. Der Wagen wurde komplett zerstört. Ersthelfer konnten den Fahrer aus dem Autowrack befreien. Der 64-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er an seinen schweren Verletzungen starb. Kurz zuvor erfasste eine Straßenbahn einen Fußgänger. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei versucht jetzt in beiden Fällen herauszufinden, wie genau es zu den Unfällen kommen konnte.