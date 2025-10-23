Navigation

Nach Autohaus-Brand: Polizei sucht Zeugen und Videos

Veröffentlicht: Donnerstag, 23.10.2025 04:30

Am Dienstagmorgen (21.10.) hat es einen Großbrand in Saarn gegeben – Teile des Autohaus Gottfried Schultz an der Kölner Straße sind komplett ausgebrannt. 

© Foto: Kerstin Bögeholz / Funke FotoServices

Um die Brandursache zu klären, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen und Videos des Brand.

Es ist laut Polizei nämlich noch völlig unklar, ob der Brand durch Brandstiftung, einen technischen Defekt oder einen Unfall entstanden ist. Nach ersten Erkenntnissen sei es wahrscheinlich, dass der Brand in der Autowerkstatt ausgebrochen ist, sagt die Polizei. Das Gebäude gilt aktuell als einsturzgefährdet und es ist laut Polizei ein Schaden im zweistelligen Millionenbereich entstanden – also von über 10 Millionen Euro. 

Wenn ihr in der Nacht etwas Verdächtiges gesehen habt oder Videos von dem Brand habt, könnt ihr hier Hinweise abgeben. Ihr könnt euch außerdem per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter der 0201/829-0 bei der Polizei melden. 

Alle Hintergrundinfos zu dem Brand findet ihr hier.

