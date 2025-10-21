Feuerwehreinsatz in Saarn - Keine Verletzten

Die Löscharbeiten in dem Verkaufsraum seien überaus schwierig. Der Rauch sei so dicht, dass die Einsatzkräfte nur von außen löschen können. Hier habe man weitere Unterstützung aus Duisburg angefordert. Ein Spezialfahrzeug und eine Drohne sind im Einsatz.





Zwei angrenzende Wohngebäude mussten geräumt werden. Die Bewohner wurden in einer Betreuungsstelle untergebracht. Für die Gebäude bestehe keine Gefahr mehr. Vor Ort sind drei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr, außerdem einer aus Duisburg. Auch aus Oberhausen ist Unterstützung eingetroffen. Die dortige Feuerwehr hat eine Hochleistungspumpe mitgebracht, die Löschwasser aus der Ruhr in großen Mengen abzapft. Insgesamt 90 Einsatzkräfte sind vor Ort. Sie werden von den Johannitern mit Verpflegung unterstützt. Anwohner sollten wegen des starken Rauchs Türen und Fenster geschlossen halten. Die Warn-App Nina wurde ausgelöst und warnt vor einer Geruchsbelästigung. Gesundheitsgefahr bestehe nicht.





In Saarn kommt es wegen des Brandes zu erheblichen Verkehrsproblemen.Es gibt eine Vollsperrung zwischen Mintarder Straße und Straßburger Allee. Die Polizei leitet den Verkehr um und empfiehlt, den Bereich in weitem Bogen zu umfahren. Auch die Busse der Ruhrbahn werden umgeleitet. Auf den Umleitungsstrecken haben sich lange Staus gebildet. Der Einsatz soll noch bis in die Mittagsstunden dauern.





Bereits kurz vorher gab es für die Mülheimer Feuerwehr einen Einsatz an der Beckstadtstraße in der Nähe der B1, Höhe Rumbachtal. Hier waren offenbar mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Verletzte soll es nicht gegeben haben. Wir warten aktuell noch auf weitere Infos.