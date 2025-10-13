Strohlager in Flammen

Einige Pferde, die auf einem angrenzenden Paddock standen. konnten auf einer Weide in Sicherheit gebracht werden. Laut Feuerwehr waren die Flammen nach rund einer Stunde unter Kontrolle, der Einsatz hatte dennoch bis frühen Morgen angedauert. Um alle Glutnester zu erreichen, mussten die Strohballen mit einem Radlader auseinandergezogen werden und einzeln abgelöscht werden. Die Straße Eschenbruch musste für die Dauer des Einsatzes vollgesperrt werden.