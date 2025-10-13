Strohlager in Flammen
Veröffentlicht: Montag, 13.10.2025 06:01
In Saarn hat die Feuerwehr am Wochenende ein brennendes Strohlager gelöscht. Am Samstagabend gegen 23 Uhr hatte ein Anwohner auf einem Reiterhof am Eschenbruch ein Feuer bemerkt. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte ein Strohlager des Reiterhofes bereits in Vollbrand gestanden. Menschen und Tiere wurden bei dem Feuer nicht verletzt, sagt ein Sprecher.
Einige Pferde, die auf einem angrenzenden Paddock standen. konnten auf einer Weide in Sicherheit gebracht werden. Laut Feuerwehr waren die Flammen nach rund einer Stunde unter Kontrolle, der Einsatz hatte dennoch bis frühen Morgen angedauert. Um alle Glutnester zu erreichen, mussten die Strohballen mit einem Radlader auseinandergezogen werden und einzeln abgelöscht werden. Die Straße Eschenbruch musste für die Dauer des Einsatzes vollgesperrt werden.