Saarnberg: Entwässerung soll verbessert werden

Veröffentlicht: Montag, 27.10.2025 15:22

Ab heute (27.10.) laufen auf der Straße Saarnberg Bauarbeiten. Betroffen ist der Bereich im Knick zwischen den Hausnummern 85 bis 89.

© www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Die Stadt lässt hier zusätzliche Leitungen für die Entwässerung verlegen. Durch die Maßnahme soll bei Starkregen das Wasser besser abfließen können. Zusätzlich werden die Rinneneinläufe und die Entwässerungsrinnen versetzt. Die Straße Saarnberg wird im Baustellengebiet einspurig. Eine mobile Ampel regelt die Durchfahrt. Sollte das Wetter mitspielen, werden die Arbeiten laut Stadt am 7. November abgeschlossen.

