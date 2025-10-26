Navigation

medl: Fernwärmeleitungen für Saarn

Veröffentlicht: Sonntag, 26.10.2025 08:00

Der Ausbau des medl-Fernwärmenetzes geht morgen (27.10.) in einen neuen Abschnitt. Los geht es an der Düsseldorfer Straße in Saarn.

© Ralf Rottmann/ Funke Foto Services (Symbolfoto)

Zu Beginn wird die Abbiegespur zur Alten Straße und auch eine Fahrbahn der Alten Straße gesperrt. Von dort aus wandert die Baustelle in den nächsten Monaten weiter über Nachbarsweg und Am Eckland bis zum Frombergfeld. Laut medl gibt es unterschiedliche Sperrungen entlang der jeweiligen Straßen. Fertig sein soll die Baustelle im Mai nächsten Jahres.

