medl: Fernwärmeleitungen für Saarn

Zu Beginn wird die Abbiegespur zur Alten Straße und auch eine Fahrbahn der Alten Straße gesperrt. Von dort aus wandert die Baustelle in den nächsten Monaten weiter über Nachbarsweg und Am Eckland bis zum Frombergfeld. Laut medl gibt es unterschiedliche Sperrungen entlang der jeweiligen Straßen. Fertig sein soll die Baustelle im Mai nächsten Jahres.