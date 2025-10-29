Stadt: Bauarbeiten auf Kaiserstraße bald abgeschlossen

Sie führen zunächst Richtung Paul-Essers-Straße. Die noch bestehenden Sperrungen können laut Stadt jetzt nach und nach aufgehoben werden. In den nächsten Wochen müssen unter anderem noch die Arbeiten an Pflaster und Asphalt fertiggestellt werden. Auch neue Lichtmasten werden eingebaut. An der Kreuzung Adolfstraße gibt es eine komplett neue Ampel. Der rote Asphalt für den Radweg soll in der zweiten Novemberhälfte kommen. Alle noch anstehenden Arbeiten sollen möglichst unter laufendem Verkehr stattfinden. Für die Ampelanlagen werden sich kurzfristige Sperrungen jedoch nicht vermeiden lassen, heißt es. Vollsperrungen oder erneute Nachtarbeiten sind bis zur Fertigstellung nicht mehr geplant.





Das Projekt beinhaltet neues rotes Pflaster für den Radweg auf der östlichen Seite der Kaiserstraße zwischen „An den Sportstätten“ und der Grünfläche vor dem Einmündungsbereich Paul-Essers-Straße. Der Bereich zwischen Werdener Weg und Kaiserplatz bekommt neue, in der Regel 2,5 Meter breite Radfahrstreifen mit einer Deckschicht aus rotem Asphalt. Die Straßenbahn bekommt eine Vorrangschaltung.





Die Arbeiten auf der Kaiserstraße laufen bereits seit Mitte Mai. Ursprünglich hatte die Stadt von einer Bauzeit von rund drei Monaten gesprochen.