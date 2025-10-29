Navigation

Kreuz Kaiserberg: Staustufe rot erwartet

Veröffentlicht: Mittwoch, 29.10.2025 09:57

Ab heute Abend (29.10.) gibt es im Autobahnkreuz Kaiserberg weitere Sperrungen. Ab 21 Uhr werden beide Verbindungen von der A3 Richtung Köln auf die A40 gesperrt. Die Sperrung soll bis Mitte 2027 dauern.

© Alexandra Roth / Funke Foto Services

Die Autobahn GmbH bereitet in dieser Zeit den Abriss von zwei Brücken vor. Unter anderem werden der Asphalt abgefräst, Abdichtungen beseitigt sowie Schutzplanken und Geländer abmontiert. Schon länger gesperrt sind im Kreuz Kaiserberg die Verbindungen von der A40 Richtung Köln. Am 7. November muss außerdem die A3 komplett gesperrt werden, und zwar zwischen den Autobahnkreuzen Oberhausen-West und Breitscheid. Die Sperrung geht bis zum 17. November. Die Autobahn GmbH rechnet mit langen Staus. Anschließend sollen mehrere Verbindungen wieder möglich sein:


  • Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo
  • Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrtrichtung Essen
  • Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Venlo auf die A3 in Fahrtrichtung Arnheim
  • Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Essen auf die A3 in Fahrtrichtung Arnheim


Weitere Meldungen

A40: Unfall führt zu noch mehr Stau

Lokalnachrichten Auf der A40 in Richtung Essen brauchen Pendler heute morgen extra viel Geduld. In Höhe der Anschlussstelle Heißen hat es einen Auffahrunfall gegeben.

Stadt: Bauarbeiten auf Kaiserstraße bald abgeschlossen

Lokalnachrichten Die Bauarbeiten auf der Kaiserstraße zwischen Werdener Weg und Kaiserplatz sollen noch vor Weihnachten fertig sein.

Bundeswehr-Airbus im Serengeti-Park angekommen

Panorama Nach langer Wartezeit ist die ungewöhnliche Reise eines alten Bundeswehr-Fliegers in den Serengeti-Park in Hodenhagen zu Ende gegangen.

Ankunft Airbus A310 am Serengeti-Park
skyline