Kreuz Kaiserberg: Staustufe rot erwartet

Die Autobahn GmbH bereitet in dieser Zeit den Abriss von zwei Brücken vor. Unter anderem werden der Asphalt abgefräst, Abdichtungen beseitigt sowie Schutzplanken und Geländer abmontiert. Schon länger gesperrt sind im Kreuz Kaiserberg die Verbindungen von der A40 Richtung Köln. Am 7. November muss außerdem die A3 komplett gesperrt werden, und zwar zwischen den Autobahnkreuzen Oberhausen-West und Breitscheid. Die Sperrung geht bis zum 17. November. Die Autobahn GmbH rechnet mit langen Staus. Anschließend sollen mehrere Verbindungen wieder möglich sein:





Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrtrichtung Venlo

Verbindung von der A3 in Fahrtrichtung Arnheim auf die A40 in Fahrtrichtung Essen

Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Venlo auf die A3 in Fahrtrichtung Arnheim

Verbindung von der A40 in Fahrtrichtung Essen auf die A3 in Fahrtrichtung Arnheim



