A40: Unfall führt zu noch mehr Stau
Veröffentlicht: Mittwoch, 29.10.2025 08:48
Auf der A40 in Richtung Essen brauchen Pendler heute morgen extra viel Geduld. In Höhe der Anschlussstelle Heißen hat es einen Auffahrunfall gegeben. Laut Autobahnpolizei waren zwei Autos beteiligt. Zwei Menschen wurden verletzt.
Einer der beiden Verletzten wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Rund anderthalb Stunden musste auf der A40 im Bereich der Unfallstelle eine Fahrspur gesperrt werden. Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge haben laut Polizei bis kurz nach 8 Uhr gedauert.