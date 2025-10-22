Navigation

Unfall: Verkehrsstörungen auf Aktienstraße

Veröffentlicht: Mittwoch, 22.10.2025 15:38

Heute Mittag (22.10.) ist auf der Aktienstraße ein schwerer Verkehrsunfall passiert. In Höhe der Mellinghofer Straße hat es gekracht. Deshalb gab es auch Störungen bei der Ruhrbahn.

Die Straßenbahnen der Linie 104 kamen zwischenzeitlich nicht mehr durch. Zwischen den Haltestellen Abzweig Aktienstraße und Ev. Krankenhaus fuhren Ersatzbusse. Laut Polizei waren an der Stelle zwei Autos zusammengestoßen. Es gab zwei Verletzte. Ein Auto blockierte stundenlang die Gleise der Ruhrbahn Richtung Essen. Die Feuerwehr musste sich um ausgelaufene Betriebsstoffe kümmern und den Brandschutz sicherstellen. Wie der Unfall passieren konnte, ermittelt jetzt die Polizei.

