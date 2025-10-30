Saarn: Bauarbeiten auf Straßburger Allee

Außerdem wird die Kreuzung mit der Kölner Straße in Teilen umgebaut. Die Verkehrsinseln sollen verkleinert werden. Außerdem wird die Ampel erneuert, damit stadteinwärts eine neue Abbiegespur für Busse eingerichtet werden kann. Nicht zuletzt wird die Bushaltestelle Friedrich-Freye-Straße Richtung Saarner Kuppe barrierefrei um- und ausgebaut. Die Stadt rechnet mit einer Bauzeit von vier Monaten. Die Arbeiten sollen in zehn Abschnitte unterteilt werden. Für den Verkehr bedeutet das, dass es unter anderem weniger oder engere Fahrspuren gibt. Außerdem müssen Übergänge für Fußgänger und Bushaltestellen verlegt werden. Insgesamt gesehen soll es während der Arbeiten aber keine Sperrungen geben.