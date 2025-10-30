Navigation

Saarn: Bauarbeiten auf Straßburger Allee

Veröffentlicht: Donnerstag, 30.10.2025 09:17

Heute (30.10.) beginnt die Stadt mit der Sanierung der Straßburger Allee in Saarn. Die Straße bekommt zwischen Friedrich-Freye-Straße und Kölner Straße neuen Asphalt.

© Martin Möller /Funke Foto Services

Außerdem wird die Kreuzung mit der Kölner Straße in Teilen umgebaut. Die Verkehrsinseln sollen verkleinert werden. Außerdem wird die Ampel erneuert, damit stadteinwärts eine neue Abbiegespur für Busse eingerichtet werden kann. Nicht zuletzt wird die Bushaltestelle Friedrich-Freye-Straße Richtung Saarner Kuppe barrierefrei um- und ausgebaut. Die Stadt rechnet mit einer Bauzeit von vier Monaten. Die Arbeiten sollen in zehn Abschnitte unterteilt werden. Für den Verkehr bedeutet das, dass es unter anderem weniger oder engere Fahrspuren gibt. Außerdem müssen Übergänge für Fußgänger und Bushaltestellen verlegt werden. Insgesamt gesehen soll es während der Arbeiten aber keine Sperrungen geben.

Weitere Meldungen

Polizist wird angefahren und schießt: Autofahrer verletzt

Panorama Eine Streife will am Abend ein Auto kontrollieren, doch die Situation eskaliert. Der Polizist zieht seine Waffe.

Polizist wird angefahren und schießt in Mittelhessen

Sperrung: Raffelbergbrücke für drei Wochen dicht

Lokalnachrichten Auf den Verkehr in Mülheim kommen drei schwere Wochen zu. Am Montag (3.11.) startet Straßen.NRW mit Arbeiten auf der Raffelbergbrücke.

Bundeswehr-Airbus im Serengeti-Park angekommen

Panorama Nach langer Wartezeit ist die ungewöhnliche Reise eines alten Bundeswehr-Fliegers in den Serengeti-Park in Hodenhagen zu Ende gegangen.

Ankunft Airbus A310 am Serengeti-Park
skyline