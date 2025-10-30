Sperrung: Raffelbergbrücke für drei Wochen dicht

Laut offizieller Umleitung müssen Autofahrer in einem großen Bogen über die Mülheimer Innenstadt (Konrad-Adenauer-Brücke) ausweichen.





Es gibt aber auch eine Möglichkeit, über die A40 zu fahren. Diese Umleitung nimmt auch die Buslinie 129 der Ruhrbahn. Von der Friesenstraße aus geht es bis zum Anschluss Kaiserberg und dort auf die Ruhrorter Straße Richtung Mülheim bzw. umgekehrt. Auf beiden Umleitungsstrecken ist mit langen Staus zu rechnen, weil die Abschnitte eh schon hoch belastet sind.





Für Fußgänger und Radfahrer bietet sich der Weg über die „Blaue Brücke“ und den Broicher Damm an.





Die Raffelbergbrücke gilt schon seit längerer Zeit als sanierungsbedürftig. Straßen.NRW beseitigt in den nächsten Wochen Schäden an der Fahrbahn und auf den Gehwegen. Die Arbeiten sollen bis zum 20. November laufen.