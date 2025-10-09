Hohlraum: Siepenstraße ist vollgesperrt

In Speldorf musste die Siepenstraße sicherheitshalber vollgesperrt worden. Unter der Straße wurde bei Bauarbeiten ein Hohlraum entdeckt. Das hat uns die Stadt gesagt. Betroffen ist ein Abschnitt zwischen der Duisburger Straße und der Straße Siepenhof.

© Kerstin Bögeholz/FUNKE Foto Services