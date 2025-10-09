Hohlraum: Siepenstraße ist vollgesperrt
Veröffentlicht: Donnerstag, 09.10.2025 06:49
In Speldorf musste die Siepenstraße sicherheitshalber vollgesperrt worden. Unter der Straße wurde bei Bauarbeiten ein Hohlraum entdeckt. Das hat uns die Stadt gesagt. Betroffen ist ein Abschnitt zwischen der Duisburger Straße und der Straße Siepenhof.
Der Grund für den Hohlraum wird aktuell noch gesucht. Die Siepenstraße bleibt deswegen im betroffenen Bereich bis auf weiteres gesperrt. Sie ist von der Duisburger Straße und von der Saarner Straße kommend als Sackgasse gekennzeichnet.